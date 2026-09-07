Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
26.007 0,00%

Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano guadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 64.009,53 punti.
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