Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,30%.
L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 97,63 e primo supporto individuato a 95,66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 99,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)