Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento dell'1,87%.
Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 89,13, mentre il primo supporto è stimato a 87,51. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)