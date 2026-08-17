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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento dell'1,87%.

Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 89,13, mentre il primo supporto è stimato a 87,51. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,76.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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