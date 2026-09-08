Milano 17:35
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Francoforte 17:35
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Francoforte: balza in avanti Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Renk
Apprezzabile rialzo per Renk, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
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