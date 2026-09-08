Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:20
29.586 +0,14%
Dow Jones 20:20
52.890 -0,98%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
Retrocede la compagnia hi-tech tedesca, con un ribasso del 2,96%.
Condividi
```