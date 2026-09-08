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Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata negativa per il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 63.635,89 punti, in calo dello 0,70%.
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