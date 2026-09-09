Acquisto per Western Digital
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Vigoroso rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,14%.
Operatività odierna:
Le azioni di Western Digital, su questi prezzi fissati a 477,3 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 458,2 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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