Acquisto per Western Digital

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Vigoroso rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,14%.





Operatività odierna:

Le azioni di Western Digital , su questi prezzi fissati a 477,3 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 458,2 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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