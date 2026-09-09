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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Giornata all'insegna degli acquisti per il petrolio quotato all'ICE di Londra che ha terminato in rialzo attestandosi a 99,2.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 100,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 96,4. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 104,79.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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