Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Giornata all'insegna degli acquisti per il petrolio quotato all'ICE di Londra che ha terminato in rialzo attestandosi a 99,2.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 100,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 96,4. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 104,79.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)