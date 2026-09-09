Milano 14:41
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Dow Jones 8-set
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,49% alle 13:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.398,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,49% alle 13:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,49% alle 13:00 e si muove in territorio negativo a 51.398,11 punti.
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