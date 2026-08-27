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Dow Jones 18:00
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Londra 17:35
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,98% alle 16:00

Il FTSE MIB si muove a 52.363,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,98% alle 16:00
Milano, in perdita dello 0,98% alle 16:00, tratta in ribasso a 52.363,21 punti.
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