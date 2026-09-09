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Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.421,55 punti
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Finanza
09 settembre 2026 - 22.03
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L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 29.421,55 punti.
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