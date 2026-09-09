Milano 9-set
0 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 -1,31%
Francoforte 9-set
25.576 -1,66%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.421,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 29.421,55 punti.
Condividi
```