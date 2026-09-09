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/ Cambi: euro a 0,9408 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9408 Franchi svizzeri alle 08:30
In breve
,
Finanza
09 settembre 2026 - 08.30
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Euro a 0,9408 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
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Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,04%
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