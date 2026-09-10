Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Seduta rialzista quella per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 101,59.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 103,77. Rischio di eventuale correzione fino al target 97,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 110,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)