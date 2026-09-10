BCE, Lagarde: "Ben posizionati per navigare incertezza. Inflazione alta più a lungo"

(Teleborsa) - "Siamo ben posizionati per navigare questa incertezza"
e "prenderemo le nostre decisioni per assicurare che l'inflazione si mantenga sul target del 2% nel medio periodo
". Lo ha ribadito in conferenza stampa la Presidente della BCE Christine Lagarde
, dopo che il Consiglio direttivo dell'Eurotower ha annunciato un aumento dei tre tassi di interesse
di riferimento di 25 punti base
, portando il tasso sui depositi al 2,5%.
Lagarde ha confermato che i conflitti
in Ucraina e in Medioriente "continuano a generare pressioni inflazionistiche
" e che ci si attende che la crescita dei prezzi "resterà al di sopra del target per un prolungato periodo di tempo"
. Lo staff della BCE oggi ha rivisto al rialzo le stime di crescita
dell'Eurozona per il 2026 (+0,9%) ed il 2028 (+1,4%), confermando le previsioni di crescita del PIL per il 2028 (+1,5%) formulate a giugno. Anche le stime di inflazione
sono state riviste al rialzo, per il 2027 (+2,5%) e 2028 (+2,1%), confermando quelle per il 2026 (3%).La BCE vede i rischi sulla crescita orientati al ribasso
, a causa del prolungarsi dei conflitti in Russia ed Iran e dei costi elevati dell'energia, che potrebbero avere impatti sulla domanda. Parallelamente, i rischi sull'inflazione sono orientati al rialzo
e dipendono dalla durata dei conflitti, dalla durata dello shock energetico, in particolare dall'aumento del costo del gas, che potrebbe far lievitare l'inflazione. "Più a lungo il costo energia resterà alto maggiore sarà l'impatto sull'inflazione
", ha spiegato Lagarde, indicando fra gli altri fattori che tengono elevata l'inflazione c'è la crescita del costo delle materie prime.
La numero uno della BCE ha ribadito che l'economia europea resta "resiliente" nonostante lo shock energetico
e conferma che questo percorso proseguirà nel quarto trimestre
dell'anno, sostenuto dalla spesa e dalla fiducia dei consumatori e dall'andamento degli investimenti e dell'export. Quanto all'occupazione, Lagarde ha confermato che continua a crescere.
Guardando avanti, la Presidente ha confermato la resilienza di consumi privati, spesa pubblica e degli investimenti
, sottolineando che una potenziale crescita futura più elevata richiederà la realizzazione di riforme
.
Quanto ai mercati finanziari
, Lagarde ha parlato di un aumento della volatilità
, indicando che questa rappresenta il principale rischio di stabilità.