BCE, Lagarde: "Ben posizionati per navigare incertezza. Inflazione alta più a lungo"

(Teleborsa) -e "prenderemo le nostre decisioni per". Lo ha ribadito in conferenza stampa la Presidente della BCE, dopo che il Consiglio direttivo dell'Eurotower ha annunciato undi riferimento di, portando il tasso sui depositi al 2,5%.Lagarde ha confermato che iin Ucraina e in Medioriente "continuano a generare" e che ci si attende che la crescita dei prezzidell'Eurozona per il 2026 (+0,9%) ed il 2028 (+1,4%), confermando le previsioni di crescita del PIL per il 2028 (+1,5%) formulate a giugno.sono state riviste al rialzo, per il 2027 (+2,5%) e 2028 (+2,1%), confermando quelle per il 2026 (3%)., a causa del prolungarsi dei conflitti in Russia ed Iran e dei costi elevati dell'energia, che potrebbero avere impatti sulla domanda. Parallelamente, ie dipendono dalla durata dei conflitti, dalla durata dello shock energetico, in particolare dall'aumento del costo del gas, che potrebbe far lievitare l'inflazione.", ha spiegato Lagarde, indicando fra gli altri fattori che tengono elevata l'inflazione c'è la crescita del costo delle materie prime.La numero uno della BCE ha ribadito chee conferma che questodell'anno, sostenuto dalla spesa e dalla fiducia dei consumatori e dall'andamento degli investimenti e dell'export. Quanto all'occupazione, Lagarde ha confermato che continua a crescere.Guardando avanti, la Presidente ha confermato la, sottolineando che una potenziale crescita futura più elevata richiederà laQuanto ai, Lagarde ha parlato di un, indicando che questa rappresenta il principale rischio di stabilità.