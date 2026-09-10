Cambi: euro a 0,8594 sterline alle 15:41

Milano 16:49
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Dow Jones 16:49
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Londra 16:49
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Francoforte 16:49
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In breve, Finanza
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Euro a 0,8594 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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