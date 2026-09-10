Milano
16:52
51.796
-0,15%
Nasdaq
16:52
29.214
-0,71%
Dow Jones
16:52
52.157
-0,43%
Londra
16:52
10.612
-0,55%
Francoforte
16:52
25.411
-0,65%
Giovedì 10 Settembre 2026, ore 17.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 81,91 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 81,91 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
10 settembre 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 81,91 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 74,94 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 64,12 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 64,71 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 72,48 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Argomenti trattati
Gas
(163)
·
Amsterdam
(46)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+2,53%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 72,62 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 62,48 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 66,3 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 62,88 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 73,35 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 72,24 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Guide
OPA, OPS e OPAS: guida alle offerte pubbliche. Come funzionano, differenze e regole
OPA, OPS e OPAS sono operazioni attraverso cui un soggetto propone agli azionisti di una società di cedere i propri titoli a condizioni già definite.
leggi tutto