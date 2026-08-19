Milano 15:05
53.026 +0,02%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 15:06
10.732 +0,04%
Francoforte 15:05
26.105 -0,09%

Natural Gas (Amsterdam) a 63,69 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 63,69 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 63,69 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```