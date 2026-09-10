Milano 17:35
51.807 -0,13%
Nasdaq 20:14
29.139 -0,96%
Dow Jones 20:14
52.009 -0,71%
Londra 17:35
10.609 -0,57%
Francoforte 17:35
25.361 -0,84%

OPA Recordati, le adesioni balzano al 49,5%

Finanza
OPA Recordati, le adesioni balzano al 49,5%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati, risulta che oggi 10 settembre sono state presentate 326.526 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 98.272.185, pari al 49,50% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 15 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```