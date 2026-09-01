Recordati, nuovo accordo di distribuzione esclusiva con BioGaia per il mercato iberico

(Teleborsa) - BioGaia, azienda svedese specializzata in probiotici, ha firmato un nuovo accordo di distribuzione esclusiva a lungo termine con Recordati per Spagna e Portogallo, consolidando la collaborazione già esistente tra le due aziende nel mercato iberico e la partnership in Italia.



L'accordo, precisa una nota della società scandinava, riguarda la distribuzione dei prodotti BioGaia in Spagna tramite Casen Recordati e in Portogallo tramite Jaba Recordati.



Spagna e Portogallo rappresentano mercati importanti per BioGaia, con una crescente consapevolezza dei consumatori riguardo ai probiotici e una domanda sempre maggiore di soluzioni per la salute scientificamente validate. Il presente accordo, pertanto fornisce una piattaforma per la futura espansione del portfolio in entrambi i mercati.



Per gli analisti di Equita, si tratta di un "accordo positivo che amplia il business specialty care di Recordati", ma con un "impatto limitato". Infatti, "il fatturato del 2025 generato dagli accordi già estenti è stato di circa 29 milioni di euro (circa 1% del gruppo), in calo del 2% a/a".

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