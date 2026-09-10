Milano 17:35
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Dow Jones 20:15
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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei servizi di consumo italiano

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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei servizi di consumo italiano
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari guadagna lo 0,74% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.981,83 punti.
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