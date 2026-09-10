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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei servizi di consumo italiano
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10 settembre 2026 - 17.00
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