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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo del 7,24%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 113,35, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,13. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 126,56.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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