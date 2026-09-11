Cambi: euro a 0,8588 sterline alle 11:30

Milano 12:36
52.214 +0,78%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 12:36
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Francoforte 12:36
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In breve, Finanza
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