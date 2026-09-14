Milano 11-set
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre

La giornata del 13 settembre chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un 0%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,1585. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,1623. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,1573.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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