Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
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Dow Jones 11-set
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Londra 11-set
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Francoforte 11-set
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Giornata negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,06%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63.014, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 65.189. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 62.515.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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