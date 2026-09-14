Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Giornata negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,06%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63.014, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 65.189. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 62.515.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)