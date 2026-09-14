Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:21
29.256 -0,38%
Dow Jones 20:21
52.443 -0,25%
Londra 17:35
10.698 +0,44%
Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

Cambi: euro a 0,9438 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9438 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9438 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```