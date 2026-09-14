Thales, JV con Leonardo costruirà satellite geostazionario di telecomunicazioni per l'Africa

(Teleborsa) - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto con NigComSat, la società satellitare di proprietà del governo nigeriano, per sviluppare un nuovo satellite per telecomunicazioni operante in orbita geostazionaria.



Il satellite di comunicazione, denominato NigComSat-2A, - spiega una nota - mira a rafforzare la connettività digitale in Africa. Fornirà servizi di comunicazione affidabili e sicuri, inclusa la trasmissione televisiva di alta qualità, un accesso internet veloce e stabile anche nelle aree più remote nonché applicazioni digitali moderne come chiamate vocali e streaming.



Il satellite amplierà inoltre l'accesso ai servizi digitali nelle comunità più isolate e remote, supportando le crescenti esigenze di connettività di famiglie, imprese, istituzioni pubbliche e industrie africane. Con una massa al lancio di quasi 4 tonnellate, NigComSat-2A coprirà la regione che si estende dall'Africa occidentale e centrale fino all'Africa meridionale e la sua durata operativa prevista in orbita supera i 15 anni.







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