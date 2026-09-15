Cambi: euro a 0,8559 sterline alle 15:41

Milano 17:35
51.555 -0,14%
Nasdaq 20:56
28.936 -0,66%
Dow Jones 20:56
52.035 -0,74%
Londra 17:35
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Francoforte 17:36
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In breve, Finanza
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Euro a 0,8559 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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