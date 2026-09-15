Milano 17:35
51.555 -0,14%
Nasdaq 21:02
28.939 -0,65%
Dow Jones 21:02
52.053 -0,70%
Londra 17:35
10.658 -0,37%
Francoforte 17:36
25.402 -0,15%

Oro: 4.292,63 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.292,63 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.292,63 dollari l'oncia (-0,14%) alle 15:40.
Condividi
```