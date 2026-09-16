Milano 11:45
51.811 +0,50%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:45
10.694 +0,33%
Francoforte 11:44
25.436 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1515, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1583. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1493.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```