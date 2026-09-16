Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1515, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1583. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1493.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)