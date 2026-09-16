Milano 11:46
51.793 +0,46%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:46
10.691 +0,31%
Francoforte 11:44
25.436 +0,13%

Analisi Tecnica: indice DAX del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un modesto -0,15%.

Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.316,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.532,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.231,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```