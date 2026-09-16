Analisi Tecnica: indice DAX del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un modesto -0,15%.
Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.316,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.532,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.231,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)