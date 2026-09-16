Milano 15-set
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Nasdaq 15-set
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Dow Jones 15-set
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Londra 15-set
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Francoforte 15-set
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Borsa: Shanghai in flessione dello 0,21% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.877,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,21% alle 05:48
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,21% alle 05:48 e continua le contrattazioni a 3.877,09 punti.
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