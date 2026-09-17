Milano 9:16
52.338 +0,71%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:16
10.778 +0,84%
25.735 +0,77%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 16 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1419 con area di resistenza individuata a quota 1,1553. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1375.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```