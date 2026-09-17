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GOLD del 16/09/2026

Finanza
GOLD del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta in ribasso per il metallo giallo, che porta a casa un decremento dello 0,71%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4.235,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.320,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4.206,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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