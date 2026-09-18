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GOLD del 17/09/2026

Finanza
GOLD del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta decisamente positiva per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo dell'1,82%.

Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.371,9. Supporto a 4.287,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.456,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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