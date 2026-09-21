Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 20/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 20/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,1493. Supporto stimato a 1,1467. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1519.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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