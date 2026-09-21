ETF, gli AUM globali salgono a 22,9 trilioni di dollari ad agosto: iShares largamente leader

L'analisi di LSEG Lipper

(Teleborsa) - L'andamento dei mercati sottostanti, unitamente ai flussi netti, ha determinato un incremento degli assets under management (AUM) degli ETF globali ad agosto 2026, passando da 22.064,1 miliardi di dollari al 31 luglio 2026 a 22.940,3 miliardi di dollari alla fine dello scorso mese, secono un'analisi di LSEG Lipper. Analizzando più nel dettaglio l'aumento del patrimonio gestito di 876,2 miliardi di dollari registrato ad agosto, si osserva che esso è stato trainato dalla performance dei mercati sottostanti (+630,5 miliardi di dollari), mentre gli afflussi netti stimati hanno contribuito per 245,8 miliardi di dollari.



Per quanto riguarda la struttura complessiva del settore globale degli ETF, non ha destato sorpresa il fatto che, a fine agosto, gli ETF azionari (17.836,1 miliardi di dollari) detenessero la quota maggiore del patrimonio, seguiti dagli ETF obbligazionari (3.594,1 miliardi di dollari), dagli ETF su strategie alternative (730,1 miliardi di dollari), dagli ETF su materie prime (504,4 miliardi di dollari), dagli ETF del mercato monetario (150,5 miliardi di dollari), dagli ETF multi-asset (106,4 miliardi di dollari) e dagli ETF della categoria "altro" (18,7 miliardi di dollari).



Gli afflussi nel mese di agosto sono stati trainati dagli ETF azionari (+150,2 miliardi di dollari), seguiti dagli ETF obbligazionari (+66,3 miliardi di dollari), dagli ETF su materie prime (+11,3 miliardi di dollari), dagli ETF su strategie alternative (+10,6 miliardi di dollari), dagli ETF del mercato monetario (+5,6 miliardi di dollari) e dagli ETF multi-asset (+2,3 miliardi di dollari); gli ETF della categoria "altro" (-0,4 miliardi di dollari) sono stati l'unica tipologia a registrare deflussi nel corso del mese.



A fine agosto, l'AUM più elevato era detenuto dagli ETF classificati come "Equity U.S." (8.076,7 miliardi di dollari), seguiti da "Equity Global ex U.S." (1.420,5 miliardi di dollari), "Equity U.S. Small & Mid Cap" (1.214,8 miliardi di dollari), "Equity Global" (1.079,2 miliardi di dollari) ed "Equity Japan" (925,4 miliardi di dollari). Queste cinque categorie rappresentavano il 55,43% del patrimonio complessivo in gestione nel settore globale degli ETF, mentre le 10 categorie principali per patrimonio in gestione detenevano complessivamente il 69,77% del totale.



Un'analisi più approfondita del patrimonio in gestione suddiviso per promotori ha evidenziato un'elevata concentrazione: solo 246 degli 860 promotori di ETF presi in esame nel rapporto gestivano un patrimonio pari o superiore a 1 miliardo di dollari, per un totale di 22.825,3 miliardi di dollari a fine agosto. Il principale promotore di ETF a livello globale, iShares (6.515,5 miliardi di dollari), deteneva il 28,40% del patrimonio complessivo, davanti a Vanguard (5.179,6 miliardi di dollari) e State Street SPDR (2.353 miliardi di dollari). I primi 10 player gestivano un patrimonio complessivo di 17.848,5 miliardi di dollari, pari al 77,8% del totale.

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