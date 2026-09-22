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Piazza Affari: prevalgono le vendite sul comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: prevalgono le vendite sul comparto telecomunicazioni in Italia
Profondo rosso per l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 14.297,58 punti, in netto calo dell'1,78%.
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