Cambi: euro a 0,8596 sterline alle 11:30

Milano 17:35
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Nasdaq 17:57
30.264 -0,68%
Dow Jones 17:57
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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In breve, Finanza
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