Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:58
30.269 -0,66%
Dow Jones 17:58
51.195 -0,61%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Cambi: euro a 0,9416 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9416 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9416 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
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