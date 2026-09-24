Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:59
30.271 -0,66%
Dow Jones 17:59
51.192 -0,62%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Cambi: euro a 180,569 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 180,569 yen alle 15:41
Euro a 180,569 sullo yen alle 15:41.
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