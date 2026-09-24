Milano 17:35
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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In lieve calo l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata sotto la parità a 1.691,01 punti.
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