Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:21
30.400 -0,23%
Dow Jones 18:21
51.391 -0,23%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Petrolio a 92,3 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,3 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 92,3 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```