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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Eurostoxx 50, che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 6.275. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 6.328. L'indebolimento dell'Eurostoxx 50 è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 6.248.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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