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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,10% alle 08:20
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30 settembre 2026 - 08.20
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Tokyo mostra una performance del 2,10% alle 08:20 e tratta a 66.853,95 punti.
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