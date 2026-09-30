Milano 10:37
52.038 +0,45%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:37
10.693 +0,53%
Francoforte 10:37
25.450 +0,20%

Cambi: euro a 0,8565 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8565 sterline alle 08:30
Euro a 0,8565 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```