Milano 17:35
51.372 -0,84%
Nasdaq 20:35
30.534 +0,64%
Dow Jones 20:35
51.136 -0,42%
Londra 17:36
10.606 -0,29%
Francoforte 17:35
25.199 -0,79%

Cambi: euro a 0,947 Franchi svizzeri alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,947 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,947 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
```