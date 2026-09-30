Milano 17:35
51.372 -0,84%
Nasdaq 20:42
30.552 +0,70%
Dow Jones 20:42
51.159 -0,37%
Londra 17:36
10.606 -0,29%
Francoforte 17:35
25.199 -0,79%

Oro: 4.156,15 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.156,15 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.156,15 dollari l'oncia (-0,64%) alle 19:30.
Condividi
```