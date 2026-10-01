Milano 10:06
50.630 -1,44%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 10:06
10.415 -1,81%
Francoforte 10:07
24.881 -1,26%

GOLD del 30/09/2026

Finanza
GOLD del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Giornata poco mossa per il metallo giallo, che chiude la giornata del 30 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario dell'oro si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4.086. Prima resistenza a 4.258. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4.014,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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