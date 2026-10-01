GOLD del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Giornata poco mossa per il metallo giallo, che chiude la giornata del 30 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario dell'oro si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4.086. Prima resistenza a 4.258. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4.014,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)