Milano 17:01
50.377 -1,94%
Nasdaq 17:01
30.340 -0,23%
Dow Jones 17:01
50.638 -0,53%
Londra 17:02
10.419 -1,76%
Francoforte 17:01
24.957 -0,96%

Natural Gas (Amsterdam) a 73,65 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 73,65 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 73,65 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```