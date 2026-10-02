GOLD dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Composto rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4.100,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4.272,3. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4.021,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)